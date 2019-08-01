https://static.news.ru/photo/42d61dd2-b443-11e9-9e0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Vorhofer/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Кировской области провели совещание, в ходе которого обсудили меры по повышению рождаемости в регионе. Областное Министерство здравоохранения предложило ввести дополнительные стимулирующие выплаты для медиков за отказ женщин от аборта.

Размер прибавки составит четыре тысячи рублей за каждую пациентку, сообщил глава ведомства Андрей Черняев. Он рассказал, что Минздрав запускает анкетирование среди жительниц региона с целью выяснить, какие факторы влияют на решение прервать беременность.

Политик уверен, что в большинстве случаев аборты связаны с тем, что женщины не знают о мерах государственной поддержки для семей с детьми, которые предусмотрены в Кировской области.

В Минздраве пояснили, что на базе областного перинатального центра работает единый центр медико-социальной помощи беременным и женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В первом полугодии 2019 года туда обратились 2422 пациентки, передаёт интернет-портал « Свойкировский.рф ».

Ранее News.ru писал, что потери от абортов в России сопоставимы с «тремя населениями страны», уверен глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов. Он сделал вывод, что прерывание беременности унесло больше жизней, чем борьба с фашизмом, гражданская война, коллективизация и лагеря.