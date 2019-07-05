Некоторые травмы, обнаруженные у избитой семилетней девочки из Ингушетии, имеют месячную давность. Об этом заявил главврач республиканской детской клинической больницы Магомед-Башир Балаев.
Есть ожоги месячной давности, а ссадины, ушибы, переломы — трех-четырёх дней давности... То, что ребёнок падал с высоты, это однозначно, потому что переломы плечевой кости. Самое главное, за что мы боролись, это рука. Ампутировать — это был один из самых оптимальных вариантов на тот момент, потому что более суток правая рука была забинтована жгутом. Как и левая, но там более-менее расслаблен был жгут. Поэтому она сохранилась, — цитирует Балаева телерадиокомпания «Ингушетия».
Медик добавил, что «за жизнь этой девочки ещё нужно бороться». По его словам, «она была очень растеряна, и первое, о чём она сказала: „Вы бить меня не будете?“».