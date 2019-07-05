https://static.news.ru/photo/1c6c5ff6-9f64-11e9-9537-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/Xinhua/Global Look Press

Некоторые травмы, обнаруженные у избитой семилетней девочки из Ингушетии, имеют месячную давность. Об этом заявил главврач республиканской детской клинической больницы Магомед-Башир Балаев.

Есть ожоги месячной давности, а ссадины, ушибы, переломы — трех-четырёх дней давности... То, что ребёнок падал с высоты, это однозначно, потому что переломы плечевой кости. Самое главное, за что мы боролись, это рука. Ампутировать — это был один из самых оптимальных вариантов на тот момент, потому что более суток правая рука была забинтована жгутом. Как и левая, но там более-менее расслаблен был жгут. Поэтому она сохранилась, — цитирует Балаева телерадиокомпания « Ингушетия ».

Медик добавил, что «за жизнь этой девочки ещё нужно бороться». По его словам, «она была очень растеряна, и первое, о чём она сказала: „Вы бить меня не будете?“».

Как писал News.ru, 4 июля с множественными ушибами и травмами в Ингушетии была госпитализирована семилетняя девочка. К настоящему времени её отправили в Москву в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

По подозрению в избиении была задержана её тётя, которая, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ранее привлекалась к уголовной ответственности.