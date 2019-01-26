Социологи назвали худшие профессии для женщин

https://news.ru/storage/news/d9e87a79396d48757215fe6b94b83271/ea0d3a70-48d9-4665-929c-1b532fd1599e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Специалисты Австралийского бюро статистики выявили отрасли труда с самым большим разрывом в оплате труда между мужчинами и женщинами. В лидеры вышли медицина, строительство и сфера недвижимости.

«Несмотря на то, что женщины составляют 79 процентов работников здравоохранения, им платят на 25 процентов меньше в час, чем мужчинам», — сообщает Daily Mail.

22-процентный разрыв в оплате женского труда был зафиксирован в строительстве и сфере недвижимости. Затем следует финансовая отрасль (21%), информационные технологии и медиаиндустрия (по 19%).

Самые низкие расхождения в оплате труда между полами — в сфере гостеприимства, производства и общественных услуг. Согласно австралийской статистике, женщины в последнее десятилетие зарабатывали стабильно на 11 процентов меньше мужчин.

Ранее News.ru писал, что следователям совместно с контрольными и надзорными органами удалось добиться погашения долгов по зарплате 5953 работникам «Трансаэро» на общую сумму 625 млн рублей. Это произошло в рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего гендиректора авиакомпании Александра Бурдина в совершении преступлений по статьям «Невыплата заработной платы», «Присвоение и растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями».