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Социологи назвали худшие профессии для женщин

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Специалисты Австралийского бюро статистики выявили отрасли труда с самым большим разрывом в оплате труда между мужчинами и женщинами. В лидеры вышли медицина, строительство и сфера недвижимости.

«Несмотря на то, что женщины составляют 79 процентов работников здравоохранения, им платят на 25 процентов меньше в час, чем мужчинам», — сообщает Daily Mail.

22-процентный разрыв в оплате женского труда был зафиксирован в строительстве и сфере недвижимости. Затем следует финансовая отрасль (21%), информационные технологии и медиаиндустрия (по 19%).

Самые низкие расхождения в оплате труда между полами — в сфере гостеприимства, производства и общественных услуг. Согласно австралийской статистике, женщины в последнее десятилетие зарабатывали стабильно на 11 процентов меньше мужчин.

Ранее News.ru писал, что следователям совместно с контрольными и надзорными органами удалось добиться погашения долгов по зарплате 5953 работникам «Трансаэро» на общую сумму 625 млн рублей. Это произошло в рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего гендиректора авиакомпании Александра Бурдина в совершении преступлений по статьям «Невыплата заработной платы», «Присвоение и растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями».


#зарплата #статистика
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