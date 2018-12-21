«Медиалогия» составила рейтинг самых популярных котиков

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Ахилл

Список самых популярных котов в российских СМИ возглавил Ахилл из Санкт-Петербурга. Животное предсказывало результаты матчей на чемпионате мира по футболу.

Вторым в рейтинге отмечен москвич кот Бегемот из дома-музея Булгакова, сообщается на сайте рейтингового агентства «Медиалогия». Его похитили из «нехорошей квартиры», но сотрудники полиции нашли животное.

Замыкает тройку лидеров кот Мостик, который проводил инспекцию только что построенного Крымского моста. Животное было талисманом рабочих, возводивших сооружение.

Ранее News.ru сообщал, что кот Ахилл, ставший известным во время чемпионата мира по футболу, будет представлен к правительственной награде. Его признали ярким популяризатором туризма в Ленинградской области. Депутат Милонов даже предложил выделить животному пенсию.