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Медиакорпорация BBC не смогла удовлетворить Роскомнадзор

Anthony Devlin/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

общество [ версия для печати ]

Роскомнадзор направил повторное требование предоставить сведения о соблюдении закона вещателю телеканала BBC World News в России. Документы были предъявлены в установленный срок, однако содержащуюся в них информацию в надзорном ведомстве сочли неполной.

При этом там заверили, что дали вещателю достаточное время для сбора недостающих сведений.

«Направлено повторное требование о предоставлении всех необходимых сведений, подтверждающих соблюдение норм закона об ограничении иностранного контроля распространяемых в России СМИ», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Роскомнадзора.

Помимо этого, до конца месяца ведомство будет проверять соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

Ранее, как сообщал News.ru, Роскомнадзор объявил о начале проверки канала BBC World News, распространяемого на территории страны, а также интернет-ресурсов BBC «на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству».

Это стало «зеркальным» ответом на обвинения британского регулятора Ofcom в адрес телеканала Russia Today.

В свою очередь медиакорпорация BBC в своём заявлении подчеркнула, что предоставляет аудитории независимую информацию, соблюдая законы во всех странах мира, в том числе и в России.


#роскомнадзор #СМИ #BBC
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