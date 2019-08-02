https://static.news.ru/photo/ff918992-b56b-11e9-abe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Медицинский центр закрыт по решению московского Роспотребнадзора после оформления кредитов на пенсионеров под высокий процент. Центр «Все врачи» действовал в Тверском районе столицы.

Проверка деятельности медцентра, находящегося на Новослободской улице, прошла по обращениям пациентов. Учреждение прикрывалось бесплатным консультированием и диагностикой на современном оборудовании по программе Правительства Москвы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Пенсионеров «обследовали» и выявляли тяжкие заболевания, «излечить» которые можно было только в этой клинике. Для проведения лечения пенсионеров убеждали взять кредит под 40% годовых.

Вызвала сомнение и предоставляемая пациентам информация об услугах и рассрочке выплаты кредита. В ходе расследования деятельности центра выяснилось, что услуги оказывались без выдачи клинике заключения о соответствии помещений санитарным нормам и правилам. Сделан вывод о том, что медцентр действует с угрозой причинения вреда здоровью пациентов.

Помещения клиники опечатаны, судьбу её решит суд, куда направлены все документы о проверке.

Ранее News.ru сообщал, что учреждение, позиционировавшее себя как клиника Елены Малышевой в Челябинске, обмануло пациентов. Медцентр взял у людей несколько миллионов рублей, пообещав лечение, и закрылся. Представитель известной телеведущей говорит, что её бренд отношения к тому учреждению не имеет.