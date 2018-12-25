МЧС заявило об отсутствии угроз возле рухнувшей сопки

https://news.ru/storage/news/b067b8697eb92deb5c55e8849081577d/6391283b-38a2-479f-9bbd-a77a13fd3669_850.jpg ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Министерство по чрезвычайным ситуациям заявило об отсутствии угрозы подтопления населенных пунктов в районе Бурейской ГЭС в Хабаровском крае. Здесь произошёл обвал скалы, который сначала приняли за упавший метеорит.

«По состоянию на 06:00 мск 25 декабря уровень верхнего бьефа составляет 251,25 м, приточность — 30 кубометров в секунду, что не является отклонением от сезонной нормы. Угрозы подтопления населенных пунктов нет», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Сопка упала 24 декабря в Верхнебуреинском районе, в 95 км от ГЭС, в верхнем бьефе водохранилища. Сейсмологи опровергли версию с метеоритом. Однако специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили в данном месте аномалию, писал News.ru.