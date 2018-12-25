USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,804.50 $
МОСКВА-10°C16:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

МЧС заявило об отсутствии угроз возле рухнувшей сопки

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

общество [ версия для печати ]

Министерство по чрезвычайным ситуациям заявило об отсутствии угрозы подтопления населенных пунктов в районе Бурейской ГЭС в Хабаровском крае. Здесь произошёл обвал скалы, который сначала приняли за упавший метеорит.

«По состоянию на 06:00 мск 25 декабря уровень верхнего бьефа составляет 251,25 м, приточность — 30 кубометров в секунду, что не является отклонением от сезонной нормы. Угрозы подтопления населенных пунктов нет», — говорится в сообщении МЧС РФ.

Сопка упала 24 декабря в Верхнебуреинском районе, в 95 км от ГЭС, в верхнем бьефе водохранилища. Сейсмологи опровергли версию с метеоритом. Однако специалисты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» выявили в данном месте аномалию, писал News.ru.


#ХабаровскийКрай #оползень
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй

читайте также
в мире 20:05, 24 декабря 2018
Вулкан Этна активизировался на Сицилии
технологии 14:31, 13 декабря 2018
Японцы устроят искусственный метеоритный дождь
в мире 16:59, 21 октября 2018
Гигантский метеорит обнаружили во Франции
Лента новостей
политика 16:32
Рябков заявил о востребованности встречи Путина и Трампа
общество 16:32
Три станции фиолетовой ветки метро закроют в начале января
спорт 16:29
UFC потребовали засудить и назвали «мусором»
общество 16:23
Суд продлил арест чиновникам из Дагестана
политика 16:21
Путин пригласил Лукашенко на предновогодний обед
Другие новости
общество 16:32
Три станции фиолетовой ветки метро закроют в начале января
общество 16:23
Суд продлил арест чиновникам из Дагестана
общество 16:16
Метро Москвы пополнится ещё одной станцией «Савёловская»
общество 16:13
Навальный разоблачил сенатора Клишаса
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top