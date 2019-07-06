https://static.news.ru/photo/f91b6260-9fbb-11e9-ae88-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Управление МЧС по Иркутской области сообщило о снижении уровня воды в реках Белая, Ия, Уда и Бирюса.

По данным ведомства, уровень реки Иркут, которая течёт рядом с селом Баклаши и Иркутском, остаётся ниже критических отметок.

При этом во время ливней в верховьях рек и на малых водоёмах западных, центральных и южных районов уровень воды может повыситься на 50-100 см, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее замглавы МЧС Павел Барышев сообщил, что свыше 400 человек были доставлены в больницы из-за паводка в Иркутской области. По его словам, жертвами стихии стали 22 человека, 410 были госпитализированы, а медпомощь оказали 2 165 пострадавшим.