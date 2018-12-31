МЧС взяло под особый контроль жильё одиноких граждан

МЧС взяло на учёт 1,8 млн мест проживания одиноких граждан, инвалидов и многодетных семей для обеспечения пожарной безопасности в период новогодних праздников.
Кроме того, на особом контроле у ведомства находятся объекты, где пройдут новогодние ёлки для детей, рассказал главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.
Он отметил, что до конца года пройдут внеплановые проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в проведении Общероссийской новогодней ёлки в Государственном Кремлевском дворце, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что российские спасатели и пожарные за 28 лет существования МЧС сохранили более 2 млн человеческих жизней. Спасательным операциям активно помогают рядовые граждане.