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МЧС взяло под особый контроль жильё одиноких граждан

vk.com/mchsgov

общество [ версия для печати ]

МЧС взяло на учёт 1,8 млн мест проживания одиноких граждан, инвалидов и многодетных семей для обеспечения пожарной безопасности в период новогодних праздников.

Кроме того, на особом контроле у ведомства находятся объекты, где пройдут новогодние ёлки для детей, рассказал главный госинспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Он отметил, что до конца года пройдут внеплановые проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в проведении Общероссийской новогодней ёлки в Государственном Кремлевском дворце, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что российские спасатели и пожарные за 28 лет существования МЧС сохранили более 2 млн человеческих жизней. Спасательным операциям активно помогают рядовые граждане.


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