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МЧС усилило дежурство на «Приэльбрусье»

vk.com/mchsgov

общество [ версия для печати ]

Сотрудники МЧС в Кабардино-Балкарии усилили дежурство на горнолыжном курорте «Приэльбрусье».

По данным пресс-службы регионального главка ведомства, оперативная группа круглосуточно находится в местах скопления отдыхающих, проводит инструктажи и рассказывает о прогнозе на ближайшие сутки.

Ранее News.ru писал, что ЧП в Магнитогорске вызвало шквал звонков на горячую линию МЧС из разных городов России. Люди хотят знать, что случилось с их близкими, знакомыми. Всего на горячую линию ведомства поступило полторы тысячи звонков. 


#безопасность #мчс #курорт
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