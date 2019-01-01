МЧС усилило дежурство на «Приэльбрусье»

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Сотрудники МЧС в Кабардино-Балкарии усилили дежурство на горнолыжном курорте «Приэльбрусье».

По данным пресс-службы регионального главка ведомства, оперативная группа круглосуточно находится в местах скопления отдыхающих, проводит инструктажи и рассказывает о прогнозе на ближайшие сутки.

Ранее News.ru писал, что ЧП в Магнитогорске вызвало шквал звонков на горячую линию МЧС из разных городов России. Люди хотят знать, что случилось с их близкими, знакомыми. Всего на горячую линию ведомства поступило полторы тысячи звонков.