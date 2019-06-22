По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 33 градусов, — рассказали ТАСС в ведомстве.

Там отметили, что из-за аномальной жары будет увеличена до 1,4 тысячи человек численность пожарных патрулей в лесопарках. На границах парковых зон станут дежурить 13 временных подвижных постов. Для предупреждения пожароопасной ситуации мониторинг с воздуха осуществят вертолёты Московского авиационного центра и 26 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее News.ru писал, что очередной температурный рекорд может быть побит в столице 22 июня. Из-за антициклона столбики термометров покажут до 32 градусов тепла и выше, что является самым высоким значением для этого дня с 1917 года, когда воздух прогрелся до 31,8 градуса.