МЧС усилило дежурство из-за аномальной жары в Москве
Алсу Жамалетдинова
11:27, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/726bc14e-94c9-11e9-9dcd-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
МЧС распространило экстренное предупреждение о жаре в Москве. По данным метеорологов, воздух в столице прогреется до 33 градусов.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, днём 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 33 градусов, — рассказали ТАСС в ведомстве.
Там отметили, что из-за аномальной жары будет увеличена до 1,4 тысячи человек численность пожарных патрулей в лесопарках. На границах парковых зон станут дежурить 13 временных подвижных постов. Для предупреждения пожароопасной ситуации мониторинг с воздуха осуществят вертолёты Московского авиационного центра и 26 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее News.ru писал, что очередной температурный рекорд может быть побит в столице 22 июня. Из-за антициклона столбики термометров покажут до 32 градусов тепла и выше, что является самым высоким значением для этого дня с 1917 года, когда воздух прогрелся до 31,8 градуса.