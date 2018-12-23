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МЧС сообщило о завершении поисковой операции на шахте

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Поисково-спасательная операция на шахте в городе Соликамске Пермского края завершена. На месте чрезвычайного происшествия продолжает работать оперативный штаб.

Кроме того, на шахте продолжается тушение отдельных очагов пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время психологи министерства работают с родственниками погибших.

Ранее News.ru писал, что спасатели подняли на поверхность тела всех погибших на шахте в Соликамске рабочих. Работы по поднятию тел длились более шести часов.

ЧП произошло 22 декабря на строящейся шахте. Выбраться из пламени самостоятельно удалось восьми рабочим, ещё девять оставались на глубине 364 метров. По факту случившегося заведено уголовное дело.


#мчс #шахты #Соликамск
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