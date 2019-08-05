https://static.news.ru/photo/b1d34626-b770-11e9-a502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Дооснащение пожарных станций поможет быстрее определять причины возникновения лесных пожаров в России.

Об этом заявил главный инспектор РФ по пожарному надзору, заместитель главы МЧС Игорь Кобзев. По его мнению, в распоряжении наземных пожарных станций должны быть дроны и фотоловушки. Это позволит выявлять виновников появления очагов возгорания в лесах для привлечения их к ответственности.

Такое заявление он сделал на рабочем совещании в Госдуме, проходящем под председательством вице-спикера нижней палаты парламента Сергея Неверова в связи с лесными пожарами в Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

Ранее News.ru писал о том, что основной причиной возникновения природных пожаров в Сибири является неосторожное обращение с огнём. Это подтверждает расположение большей части очагов возгорания возле дорог.