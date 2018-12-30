МЧС России рассказало россиянам об установке ёлки

https://news.ru/storage/news/8084054931dd8445473f951e3877a7a7/16db60d2-597a-4ab8-a156-a1f432e1d52a_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Как правильно устанавливать ёлку и как оберегать её от неосторожных действий, объяснили в Главном управлении МЧС России.

По словам представителей ведомства, новогоднее дерево не стоит украшать ватой, свечами и бумагой. Нежелательно ставить её рядом с отопительными приборами и позволять детям зажигать бенгальские огни и взрывать хлопушки в непосредственной близости от ёлки.

«Ель не должна мешать ходить и не должна закрывать проходы: если она загорится, огонь отрежет путь к спасению», — сказали в МЧС.

О технике безопасности при применении электрических гирлянд в ведомстве также не забыли напомнить.

«Выключайте все гирлянды перед выходом из дома. В ваше отсутствие может произойти короткое замыкание, которое станет причиной пожара», — сообщили в управлении.

Ранее News.ru писал о том, что на площади у ЦУМа развернулась галерея дизайнерских новогодних ёлок, которые подготовили известные дома моды. Все зелёные красавицы отличаются уникальным убранством и посвящены популярным сказкам, мультфильмам и театральным постановкам.