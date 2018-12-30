МЧС России рассказало россиянам об установке ёлки

Как правильно устанавливать ёлку и как оберегать её от неосторожных действий, объяснили в Главном управлении МЧС России.
По словам представителей ведомства, новогоднее дерево не стоит украшать ватой, свечами и бумагой. Нежелательно ставить её рядом с отопительными приборами и позволять детям зажигать бенгальские огни и взрывать хлопушки в непосредственной близости от ёлки.
«Ель не должна мешать ходить и не должна закрывать проходы: если она загорится, огонь отрежет путь к спасению», — сказали в МЧС.
О технике безопасности при применении электрических гирлянд в ведомстве также не забыли напомнить.
«Выключайте все гирлянды перед выходом из дома. В ваше отсутствие может произойти короткое замыкание, которое станет причиной пожара», — сообщили в управлении.
Ранее News.ru писал о том, что на площади у ЦУМа развернулась галерея дизайнерских новогодних ёлок, которые подготовили известные дома моды. Все зелёные красавицы отличаются уникальным убранством и посвящены популярным сказкам, мультфильмам и театральным постановкам.