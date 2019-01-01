МЧС рекомендует москвичам убрать ёлки пораньше

https://news.ru/storage/news/c18d92a1bccdceb8f9ee4396a4722a6d/e8a86941-680a-413d-9512-266d2c48f23e_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москвичам следует после Нового года убрать ёлки пораньше во избежание пожара. Высохшая хвоя представляет повышенную опасность, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Как ни жалко расстаться с лесной красавицей после окончания праздников, не следует держать долго ёлку в квартире», — цитирует сообщение АГН «Москва».

Искусственные ёлки также могут быть опасны, отметили в ведомстве. При горении они выделяют вредные для человека токсичные вещества.

Больше всего пожаров в жилых домах происходит зимой, добавили в министерстве.

Ранее, как сообщал News.ru, МЧС рекомендовало автолюбителям снижать скорость, быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию от других машин. Пешеходов просили обязательно надевать светоотражающие элементы.