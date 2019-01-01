МЧС рекомендует москвичам убрать ёлки пораньше

Москвичам следует после Нового года убрать ёлки пораньше во избежание пожара. Высохшая хвоя представляет повышенную опасность, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
«Как ни жалко расстаться с лесной красавицей после окончания праздников, не следует держать долго ёлку в квартире», — цитирует сообщение АГН «Москва».
Искусственные ёлки также могут быть опасны, отметили в ведомстве. При горении они выделяют вредные для человека токсичные вещества.
Больше всего пожаров в жилых домах происходит зимой, добавили в министерстве.
Ранее, как сообщал News.ru, МЧС рекомендовало автолюбителям снижать скорость, быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию от других машин. Пешеходов просили обязательно надевать светоотражающие элементы.