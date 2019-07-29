https://static.news.ru/photo/d856cff2-b1df-11e9-bfd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

МЧС РФ приступило к разработке требований пожарной безопасности к палаточным лагерям. Существующие нормы не позволяют государственным органам составлять протоколы, так как нормативные документы по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях подобного типа отсутствуют.

Законопроект подготовят к 1 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. Кроме того, министерство проведёт внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей. Причиной послужил пожар в палаточном городке «Холдоми» в Хабаровском крае. Трагедия унесла жизни четырёх детей, ещё восемь получили ожоги различной степени тяжести. Его директор Максим Кузнецов арестован на два месяца. Ему вменяют ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее News.ru писал, что десятилетнего Алексея Мартыненко, который помогал вытаскивать детей из горящих палаток в «Холдоми», представят к госнаграде. С просьбой отметить подвиг мальчика, получившего тяжёлые ожоги и скончавшегося накануне в больнице, обратились жители региона.