МЧС РФ приступило к разработке требований пожарной безопасности к палаточным лагерям. Существующие нормы не позволяют государственным органам составлять протоколы, так как нормативные документы по обеспечению пожарной безопасности в детских лагерях подобного типа отсутствуют.
Законопроект подготовят к 1 сентября, пишет
Ранее News.ru писал, что десятилетнего Алексея Мартыненко, который помогал вытаскивать детей из горящих палаток в «Холдоми», представят к госнаграде. С просьбой отметить подвиг мальчика, получившего тяжёлые ожоги и скончавшегося накануне в больнице, обратились жители региона.