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МЧС рассказало о правилах прохода по льду

EMERCOM of Russia/Twitter.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Двигаться по замёрзшим водоёмам следует скользящими широкими шагами, посоветовали в ГУ МЧС по Москве. Идти рекомендуется по существующим следам, тропинкам или лыжне.

Не стоит проверять прочность льда ногой, передаёт АГН «Москва». Для этих целей необходимо держать в руке палку. Если после удара покажется, что лёд начал трескаться — дальше идти нельзя.

В таком случае нужно скользящими шагами, не отрывая ног ото льда, двигаться к берегу по своим следам. Другой вариант — лечь и ползти по тому же пути. Таким образом, нагрузка придётся на большую площадь.

Также на лёд вне специально оборудованных мест нельзя выезжать на мотоциклах и автомобилях.

Ранее, как сообщал News.ru, МЧС рекомендовало автолюбителям снижать скорость, быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию от других машин. Пешеходов просили обязательно надевать светоотражающие элементы.


#безопасность #мчс #зима
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