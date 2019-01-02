МЧС рассказало о правилах прохода по льду

https://news.ru/storage/news/9f85d7b34525fe2bfc77d1f41aeb3534/14c57a11-91b5-4243-9e15-74174e2afa41_850.jpg EMERCOM of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Двигаться по замёрзшим водоёмам следует скользящими широкими шагами, посоветовали в ГУ МЧС по Москве. Идти рекомендуется по существующим следам, тропинкам или лыжне.

Не стоит проверять прочность льда ногой, передаёт АГН «Москва». Для этих целей необходимо держать в руке палку. Если после удара покажется, что лёд начал трескаться — дальше идти нельзя.

В таком случае нужно скользящими шагами, не отрывая ног ото льда, двигаться к берегу по своим следам. Другой вариант — лечь и ползти по тому же пути. Таким образом, нагрузка придётся на большую площадь.

Также на лёд вне специально оборудованных мест нельзя выезжать на мотоциклах и автомобилях.

Ранее, как сообщал News.ru, МЧС рекомендовало автолюбителям снижать скорость, быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию от других машин. Пешеходов просили обязательно надевать светоотражающие элементы.