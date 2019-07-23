https://static.news.ru/photo/0613df60-ad5e-11e9-9b8e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

После пожара в палаточном лагере под Хабаровском глава МЧС РФ Евгений Зиничев потребовал провести внеплановые проверки всех детских баз отдыха.

Как сообщает «Парламентская газета», проверяться будет нахождение на этих территориях незарегистрированных палаточных лагерей, а также их соответствие требованиям пожарной безопасности.

Как писал News.ru, следователи задержали двух человек по делу о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае. Это директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов. Расследованием занимаются сотрудники центрального аппарата СК.

Палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе загорелся в ночь на 23 июля. Огонь распространился на площади 2,4 тыс. кв. м. По данным МЧС, сгорели 20 палаток из 26. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и девять единиц техники. Трагедия унесла жизни четырёх человек.