https://static.news.ru/photo/47183926-b834-11e9-bdef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Количество пожаров в российской столице ежегодно снижается, а за последние пять возгораний стало меньше на 63,4%, сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Москве, полковник Юрий Жуковский.

Вместе с этим снижается и число погибших на пожарах людей, число спасённых человеческих жизней увеличивается, - сказал Жуковский.

Полковник внутренней службы напомнил, что пожарно-спасательные подразделения стали быстрее реагировать на вызов. На данный момент среднее время прибытия на место пожара в Москве составляет 7,62 минуты. Жуковский подчеркнул, что это лучший показатель в России.

С каждым годом сокращается также и среднее время тушения пожаров - 8,08 минут, - добавил полковник.

В России горит 140 247 га леса. Это на 14 тысяч га больше по сравнению с прошедшими сутками. Огонь тушат не на всей территории. Хуже всего дела обстоят в Якутии. 4 августа на востоке страны были ликвидированы 67 лесных пожаров на территории в 4664 га, однако площадь пожаров в удалённых местах, где тушение не ведётся, выросла по сравнению с прошлыми сутками на 53 тысячи га, писал News.ru.