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Проливной дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с в Москве, по прогнозам, ожидаются до конца 16 июля текущего года. На время ухудшения погоды сотрудники МЧС рекомендуют пешеходам сторонится рекламных щитов и обходить шаткие конструкции.

Кроме того, спасатели призвали автолюбителей соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию на дороге, пишет АГН « Москва ».

Пасмурная погода может сохраниться и 17 июля. В разных районах мегаполиса, по мнению метеорологов, выпадет от 20 до 50% месячной нормы осадков.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 17 и 18 июля на территории Центральной России ожидаются сильные грозовые ливни. Причиной непогоды станет циклон, который образуется на юго-западе ЦФО. К концу недели, 19 и 20 июля, циклон немного ослабеет, однако дожди не прекратятся, писал News.ru.