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МЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

МЧС выпустило обращение, в котором ведомство просит жителей столицы не запускать пиротехнику из окон и с балконов. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления надзорной деятельности главного управления МЧС в Москве Александр Бобров.

«При запуске петард и хлопушек ни в коем случае не запускайте их из окон своего жилья, с балконов», — сказал Бобров в интервью Агентству «Москва».

Александр Бобров посоветовал использовать только специально отведённые места для запуска пиротехники, а также призвал обращать внимание на целостность упаковки изделий и на наличие специальных сертификатов соответствия у продавцов.

В Москве открыты 92 площадки для запуска фейерверков и 31 площадка для запуска профессионального салюта.

Ранее News.ru писал, что в столице появился новогодний транспорт.  Шесть новогодних трамваев, два электробуса и 16 вагонов метро запустили в столице. Нарядный транспорт будет курсировать по городу до середины января. Кроме того, празднично оформлены уже около тысячи остановок наземного транспорта столицы, станции метро и МЦК.


#москва #мчс #фейерверки #праздник #новыйгод #салют
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