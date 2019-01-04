МЧС предупредило возможном сходе лавин в Крыму

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Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило экстренное штормовое предупреждение в связи с опасностью схода снежных лавин. Оно будет действовать с 4 по 6 января.

Ведомство порекомендовало автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае невозможности — быть предельно внимательными при движении, помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима.

Пешеходам в МЧС посоветовали соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы, по возможности не находиться длительное время под деревьями и опорами ЛЭП, а также держаться подальше от рекламных щитов и вывесок.

Особе внимание во время непогоды ведомство попросило уделить безопасности детей и пожилых людей.

Ранее News.ru писал о сходе лавины в Хабаровском крае, в результате чего погибли три человека. Ещё семеро пострадали, из них трое были госпитализированы.