МЧС предупредило возможном сходе лавин в Крыму

Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило экстренное штормовое предупреждение в связи с опасностью схода снежных лавин. Оно будет действовать с 4 по 6 января.
Ведомство порекомендовало автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае невозможности — быть предельно внимательными при движении, помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима.
Пешеходам в МЧС посоветовали соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы, по возможности не находиться длительное время под деревьями и опорами ЛЭП, а также держаться подальше от рекламных щитов и вывесок.
Особе внимание во время непогоды ведомство попросило уделить безопасности детей и пожилых людей.
Ранее News.ru писал о сходе лавины в Хабаровском крае, в результате чего погибли три человека. Ещё семеро пострадали, из них трое были госпитализированы.