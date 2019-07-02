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«Затора» из более чем 300 домов, которые были снесены в Тулуне наводнением к мосту на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», больше нет. Однако это стало результатом работы не ликвидаторов половодья: обломки жилых строений река Ия отправила дальше по течению.

Их просто снесло водой, их никто не разбирал, — цитирует ТАСС представителя местного управления ГО и ЧС. Там отметили, что сейчас основное внимание уделено расчистке автомобильных дорог и восстановлению электроснабжения....