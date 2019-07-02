Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в центральных регионах России. Соответствующие сообщения распространило МЧС.
По данным ведомства, плохие погодные условия ожидаются в Москве, Московской, Костромской, Ярославской, Белгородской и Курской областях.
Жителям этих территорий рекомендуется избегать деревьев и шатких конструкций, а также проявлять усиленное внимание и осторожность.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля. В первую декаду месяца температура останется достаточно низкой, писал News.ru.