Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сильный ветер, дожди и грозы ожидаются в центральных регионах России. Соответствующие сообщения распространило МЧС.

По данным ведомства, плохие погодные условия ожидаются в Москве, Московской, Костромской, Ярославской, Белгородской и Курской областях.

Жителям этих территорий рекомендуется избегать деревьев и шатких конструкций, а также проявлять усиленное внимание и осторожность.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля. В первую декаду месяца температура останется достаточно низкой, писал News.ru.

 

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