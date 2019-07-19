https://static.news.ru/photo/b8f6bcb4-abca-11e9-990c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 метров в секунду в Московской области. Также в регионе ожидается дождь и гроза, сообщили в местном МЧС.

Непогода местами сохранится до 21:00, передаёт РИА Новости .

В ведомстве порекомендовали пешеходам при сильном ветре прятаться в зданиях. Там отметили, что не стоит скрываться за стенами домов и рекламными щитами, на остановках транспорта, стройках и под деревьями. Кроме того, лучшим решением будет остаться дома.

Автомобилистам следует соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее News.ru сообщал, что дождливый июль является нормой для Москвы. В столичном регионе этот месяц традиционно считается самым обильным на осадки, отмечают метеорологи. В среднем за месяц выпадает 85–95 мм, в этом году «мокрый план» пока не выполнен. Нынешний июль отличился тем, что дожди идут почти каждый день, хотя норма по осадкам на 19 июля выполнена лишь на 50–70%.