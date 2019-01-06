МЧС предупреждает о новых лавинах в Сочи

Сход снежных лавин возможен в ближайшее время в горах Сочи. Соответствующее экстренное предупреждение распространило главное управление МЧС по Краснодарскому краю.
«В период с 18:00 6 января по 18:00 8 января в горах МО Сочи выше 1500 м лавиноопасно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Спасатели напомнили местным жителям и гостям курорта о необходимости соблюдать меры безопасности.
Ранее News.ru писал, что в результате схода лавины в Сочинском регионе погибли два человека. Они отправились на горнолыжную трассу, проигнорировав предупреждения спасателей, и были засыпаны снегом. Туристов нашли, но они скончались по дороге в больницу.