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МЧС предупреждает о новых лавинах в Сочи

moodboard/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Сход снежных лавин возможен в ближайшее время в горах Сочи. Соответствующее экстренное предупреждение распространило главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

«В период с 18:00 6 января по 18:00 8 января в горах МО Сочи выше 1500 м лавиноопасно», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Спасатели напомнили местным жителям и гостям курорта о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ранее News.ru писал, что в результате схода лавины в Сочинском регионе погибли два человека. Они отправились на горнолыжную трассу, проигнорировав предупреждения спасателей, и были засыпаны снегом. Туристов нашли, но они скончались по дороге в больницу.


#мчс #СОЧИ #предупреждения
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