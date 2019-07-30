https://static.news.ru/photo/9ab67d5c-b372-11e9-8b66-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

МЧС по Иркутской области объявило об ухудшении ситуации в регионе. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным спасателей, в настоящее время подтоплено 25 населённых пунктов. В пунктах временного размещения находятся 509 человек. В пострадавшие районы везут питьевую воду и продукты. На помощь прибыли дополнительные группировки из Бурятии, отмечает ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, в связи с поднятием уровня воды в реке Ия в настоящий момент приостановлено движение на трассе федерального значения «Сибирь» рядом с Тулуном.