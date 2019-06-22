https://static.news.ru/photo/faecaf86-94fd-11e9-95d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Гроза с дождём, град и усиление ветра ожидаются в Москве, сообщает столичное ГУ МЧС. Причиной ухудшения погодных условий станет прохождение по территории Московской области с запада на восток холодного фронта.

По данным спасателей, непогода сохранится до конца суток 22 июня. Порывы ветра достигнут скорости 13–18 м/с.

Жителям региона рекомендуют отказаться от купания и рыбалки, снизить скорость при управлении автомобилем, парковаться вдали от деревьев и держаться дальше от рекламных щитов и шатких конструкций, сообщается на сайте ГУ МЧС.

Ранее News.ru писал, что три человека стали жертвами молнии в Ивано-Франковской области на Украине. Ещё двое пострадали.