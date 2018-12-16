МЧС объявило экстренное предупреждение по Москве

На Москву в ближайшие часы опустится сильный туман. Согласно прогнозам, видимость не будет превышать 700 метров.
Кроме того, синоптики прогнозируют в ближайшие три часа, а также в первой половине 16 декабря изморозь и гололедицу. В этой связи в столичном главке МЧС выпустили экстренное предупреждение, в котором водителей призвали снизить скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходов просят носить одежду со светоотражающими элементами, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Как ранее писал News.ru, в воскресенье 16 декабря в столичном регионе также ожидается резкое похолодание.