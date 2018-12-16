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МЧС объявило экстренное предупреждение по Москве

Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

На Москву в ближайшие часы опустится сильный туман. Согласно прогнозам, видимость не будет превышать 700 метров.

Кроме того, синоптики прогнозируют в ближайшие три часа, а также в первой половине 16 декабря изморозь и гололедицу. В этой связи в столичном главке МЧС выпустили экстренное предупреждение, в котором водителей призвали снизить скорость и соблюдать дистанцию, а пешеходов просят носить одежду со светоотражающими элементами, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.  

Как ранее писал News.ru, в воскресенье 16 декабря в столичном регионе также ожидается резкое похолодание.


#москва #погода #мчс #предупреждение
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