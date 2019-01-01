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МЧС не исключает обрушение дома в Магнитогорске

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Остаётся угроза обрушения конструкций жилого дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв газа, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

«Формат работы не менялся, работы продолжаются. Световое оборудование стоит. [Угроза] обрушения есть, но поиски продолжаются с соблюдением всех требований и норм безопасности», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично.

Как писал News.ru, местонахождение 32 человек остаётся неизвестным. Спасатели и другие уполномоченные ведомства ведут работу по их поиску. С момента начала операции из-под завалов было извлечено 15 человек, включая девятерых погибших и шестерых спасённых. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.


#мчс #ЧП #магнитогорск
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