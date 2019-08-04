https://static.news.ru/photo/8b2d41dc-b6aa-11e9-8557-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Люди, пострадавшие во время паводков в Сибири и на Дальнем Востоке, получили компенсацию. Всего власти выплатили им больше 2,3 млрд рублей, сообщили в МЧС.

Кроме того, ведётся работа по восстановлению объектов в населённых пунктах, передаёт ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее News.ru писал, что в трёх регионах Дальнего Востока и Сибири в результате наводнения подтоплены десятки населённых пунктов. В Хабаровском крае и Амурской области — 40 населённых пунктов. В Иркутской области остаются подтопленными в восьми населённых пунктах 230 домов, где проживают 356 человек.

Всего на Дальнем Востоке из зоны паводка в шесть пунктов временного размещения эвакуируются свыше 2,5 тысячи человек. Осуществляется доставка гуманитарной помощи.