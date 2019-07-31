https://static.news.ru/photo/1232ea2e-b426-11e9-b879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

Обострение ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке связано с отсутствием достаточных мер по тушению очагов возгораний, сообщил замначальника центра «Антистихия» МЧС Сергей Абанин.

По его словам, регионы Сибири получали прогнозы МЧС, Росгидромета и Рослесхоза, однако для борьбы с огнём было приложено мало усилий.

Площадь пожаров увеличилась за счёт длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удалённых территориях, — добавил он.

Абанин также уточнил, что ситуация с возгораниями в этих регионах и в отдельных районах Урала развивается по неблагоприятному сценарию, в том числе по прогнозу, который «Антистихия» распространила весной этого года, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов для сокрытия незаконной заготовки древесины.