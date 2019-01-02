МЧС назвало одну из самых частых причин пожаров

https://news.ru/storage/news/65c7837666edd040a07c055b81082c74/4df8acbc-d53e-4ca7-8194-a3be14334745_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Неисправность обогревательного оборудования и его неправильная установка — одни из самых частых причин пожаров, сообщили в МЧС. Жертвами огня в большинстве случаев становятся дети и пожилые люди.

Только специалисты, имеющие должную квалификацию, должны устанавливать и проводить ежегодную проверку отопительных систем, передаёт РИА Новости. Бойлеры, печи, котлы и дымоходы необходимо регулярно чистить. Более того, стоит составить график, чтобы не забыть об этом.

«Установите перед камином стеклянный или металлический экран для того, чтобы предотвратить попадание искр и золы за пределы камина. Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углём», — отмечают спасатели

Во время покупки электрических приборов отопления стоит отдать предпочтение тем из них, которые могут самостоятельно отключаться. Ставить их нужно на расстоянии не меньше 1 метра от белья, мебели или других легковоспламеняющихся материалов. Перед сном их следует выключать, также не стоит подпускать близко к ним детей.

В ведомстве порекомендовали не включать электрические обогреватели там, где они могут вступить в контакт с водой, например, в ванной.

Ранее, как сообщал News.ru, МЧС рекомендовало автолюбителям снижать скорость, быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию от других машин. Пешеходов просили обязательно надевать светоотражающие элементы.