https://static.news.ru/photo/6eda98fa-9f1b-11e9-a0fe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более 18 тысяч из проверенных 85 тысяч торговых центров и аналогичных объектов в России введены в эксплуатацию с нарушениями норм противопожарного законодательства, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Он отметил, что большое количество недостатков выявлено в противодымной защите и эвакуационных путях.

По словам Еникеева, на более чем 2500 объектах не были соблюдены противопожарные расстояния, у 2000 — не обеспечены подъезды и проезды. Владельцы около 3000 зданий не установили противопожарные преграды, а 1000 ТЦ были возведены за пределами зоны реагирования ближайших пожарных гарнизонов.

Говоря о местах проведения квестов, сотрудник МЧС пояснил, что их проверяют, в основном, после обращения граждан, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что работа 74 российских торговых центров приостановлена в связи с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности. Владельцы 500 объектов проводят в зданиях реконструкцию, чтобы привести их в соответствие с нормами.