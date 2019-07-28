https://static.news.ru/photo/3a222c36-b127-11e9-89ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сильный ветер до 17 м/с ожидается в Москве и в Московской области в воскресенье, 28 июля, сообщает Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В период с 14:00 до 21:00 28 июля по Москве местами ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с, гроза, возможен град, — говорится в сообщении столичного главка МЧС.

Москвичам и гостям столицы рекомендовано по возможности не выходить на улицу или обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не пытаться укрыться под деревьями. Кроме того, следует парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. В случае необходимости можно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (495) 637-22-22.

Ранее погода в Москве установила рекорд перед похолоданием. По данным специалистов метеобюро, в воскресенье, 28 июля ожидается 25–27 градусов тепла, а с понедельника, 29 июля, в Москву придёт сентябрьское похолодание. Максимальная температура днём 13–15 градусов по Цельсию, ночью +7–8. Резкая смена погоды ожидается почти на всей территории европейской части России, писал News.ru.