МЧС: квартиры во взорвавшемся доме пригодны для жизни

https://news.ru/storage/news/98eab865898f0a028a5db23145841d1a/13fc148b-fd0b-4b2e-a418-f32107901f8e_850.jpg Магнитогорск/vk.com

Специалисты с помощью диагностических комплексов «Стрела-П» провели обследование дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа. Проверка показала, что все квартиры пригодны для проживания.

По данным МЧС, обследование было проведено во всех подъездах, кроме разрушенного.

«Жители вернулись в свои квартиры, за исключением подъездов № 5, 6 и 8. На период проведения работ по разбору завалов рекомендовано ограничить пребывание в них», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что дом уже подключен к системам жизнеобеспечения. Исключением стало газоснабжение.

Ранее News.ru писал, что тело ещё одного погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске. По данным оперативного штаба МЧС, мёртвыми найдены 14 человек.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично.