МЧС: квартиры во взорвавшемся доме пригодны для жизни

Специалисты с помощью диагностических комплексов «Стрела-П» провели обследование дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа. Проверка показала, что все квартиры пригодны для проживания.
По данным МЧС, обследование было проведено во всех подъездах, кроме разрушенного.
«Жители вернулись в свои квартиры, за исключением подъездов № 5, 6 и 8. На период проведения работ по разбору завалов рекомендовано ограничить пребывание в них», — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что дом уже подключен к системам жизнеобеспечения. Исключением стало газоснабжение.
Ранее News.ru писал, что тело ещё одного погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске. По данным оперативного штаба МЧС, мёртвыми найдены 14 человек.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично.