USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent53.25 $ Bitcoin3,838.06 $
МОСКВА-3°C11:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

МЧС: квартиры во взорвавшемся доме пригодны для жизни

Магнитогорск/vk.com

общество [ версия для печати ]

Специалисты с помощью диагностических комплексов «Стрела-П» провели обследование дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа. Проверка показала, что все квартиры пригодны для проживания.

По данным МЧС, обследование было проведено во всех подъездах, кроме разрушенного.

«Жители вернулись в свои квартиры, за исключением подъездов № 5, 6 и 8. На период проведения работ по разбору завалов рекомендовано ограничить пребывание в них», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что дом уже подключен к системам жизнеобеспечения. Исключением стало газоснабжение.

Ранее News.ru писал, что тело ещё одного погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске. По данным оперативного штаба МЧС, мёртвыми найдены 14 человек.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. 


#мчс #ВЗРЫВ #дом #магнитогорск
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
происшествия 09:56, 2 января 2019
Граждане Таджикистана пропали после взрыва в Магнитогорске
происшествия 08:29, 2 января 2019
Губернатор проведёт встречи по вопросам ЧП в Магнитогорске
происшествия 08:21, 2 января 2019
Обрушение дома в Магнитогорске унесло жизнь ребёнка
Лента новостей
происшествия 11:27
Пожар в пятиэтажке погубил москвича
общество 11:26
Москвичи скорбят по жертвам ЧП в Магнитогорске
происшествия 11:26
Женщина погибла в сгоревшем бараке в Сочи
в мире 11:23
Вспышку чумы свиней зафиксировали в Китае
спорт 11:19
Китаянка получила травму и дала Шараповой победить
Другие новости
общество 11:26
Москвичи скорбят по жертвам ЧП в Магнитогорске
общество 09:45
Суд весной рассмотрит дело о возврате золота скифов в Крым
общество 08:59
Орхидеи с запахом шампанского нашли на Мадагаскаре
общество 08:18
Вулкан Шивелуч на Камчатке угрожает полёту самолётов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top