МЧС: крымчанам стоит приготовиться к сильному шторму

https://news.ru/storage/news/64374dc3016d89bae289aa991a7a6aa0/dfcca115-51c7-43c0-98a3-2950aa914dbe_850.jpg Алексей Мальгавко/РИА Новости

Управление МЧС России по Республике Крым предупредило жителей полуострова о приближающемся шторме. В регионе ожидаются ливни, переходящие в снег, возможен гололёд.

Порывы ветра достигнут скорости 20−25 м/с, сообщает New Inform. Неутешительный прогноз синоптики передают на 24−25 декабря. На полуостров надвигается холодный фронт.

Ранее News.ru сообщал о землетрясении магнитудой 7,4 у берегов Камчатки. Обошлось без существенных разрушений. Эпицентр стихийного бедствия находился на глубине 80 км. Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском силой до одного-двух баллов, в Усть-Камчатском — от двух до трёх баллов, в селе Никольское — до пяти баллов.