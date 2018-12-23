МЧС: крымчанам стоит приготовиться к сильному шторму

Управление МЧС России по Республике Крым предупредило жителей полуострова о приближающемся шторме. В регионе ожидаются ливни, переходящие в снег, возможен гололёд.
Порывы ветра достигнут скорости 20−25 м/с, сообщает New Inform. Неутешительный прогноз синоптики передают на 24−25 декабря. На полуостров надвигается холодный фронт.
Ранее News.ru сообщал о землетрясении магнитудой 7,4 у берегов Камчатки. Обошлось без существенных разрушений. Эпицентр стихийного бедствия находился на глубине 80 км. Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском силой до одного-двух баллов, в Усть-Камчатском — от двух до трёх баллов, в селе Никольское — до пяти баллов.