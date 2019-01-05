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МЧС Крыма предостерегло туристов от походов в горы

Алексей Мальгавко/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Туристам, желающим отправиться в горы Крымского полуострова, лучше воздержаться от походов из-за сохраняющейся угрозы схода снежных лавин, сообщил глава МЧС республики Сергей Шахов.

Предупреждение объявлено на 5 и 6 января, пишет РИА Новости.

«По данным метеорологов, сегодня и завтра в Крымских горах ожидается сход снежных лавин. Мы настоятельно рекомендуем туристам воздержаться от выходов на горные маршруты», — заявил глава регионального ведомства.

Экстренные службы закрыли дорогу на Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты в Крыму из-за схода лавин. Автостраду перекрыли спасатели, везде установлены запрещающие знаки. Поводом стали снежные завалы и падение дерева на плато. В итоге на горе оказались заблокированы около 100 автомобилей и 300 человек. Пострадавших в результате непогоды нет.

Ранее News.ru писал, что более 12 часов потребовалось крымским спасателям, чтобы освободить туристов и жителей полуострова, заблокированных на горе Ай-Петри.


#крым #туризм
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