МЧС Крыма предостерегло туристов от походов в горы

https://news.ru/storage/news/21eb1ddb2486f0f8ca03f4c5fd36debb/cbe7d071-7239-4bab-b291-a43cca3f56d8_850.jpg Алексей Мальгавко/РИА Новости

Туристам, желающим отправиться в горы Крымского полуострова, лучше воздержаться от походов из-за сохраняющейся угрозы схода снежных лавин, сообщил глава МЧС республики Сергей Шахов.

Предупреждение объявлено на 5 и 6 января, пишет РИА Новости.

«По данным метеорологов, сегодня и завтра в Крымских горах ожидается сход снежных лавин. Мы настоятельно рекомендуем туристам воздержаться от выходов на горные маршруты», — заявил глава регионального ведомства.

Экстренные службы закрыли дорогу на Ай-Петри со стороны Бахчисарая и Ялты в Крыму из-за схода лавин. Автостраду перекрыли спасатели, везде установлены запрещающие знаки. Поводом стали снежные завалы и падение дерева на плато. В итоге на горе оказались заблокированы около 100 автомобилей и 300 человек. Пострадавших в результате непогоды нет.

Ранее News.ru писал, что более 12 часов потребовалось крымским спасателям, чтобы освободить туристов и жителей полуострова, заблокированных на горе Ай-Петри.