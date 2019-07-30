https://static.news.ru/photo/0f9f95ae-b2d8-11e9-8e3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

МЧС России готово включиться в работу Росслесхоза и увеличить группировку, направленную для борьбы с лесными пожарами. В настоящее время количество огнеборцев в регионах незначительно, однако ведомство может увеличить его до 16 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что 29 и 30 июля в Сибирь выехали руководители МЧС. Они займутся организацией работы РСЧС. Руководители регионов должны сосредоточиться на проблемах задымлённости.

Сейчас МЧС занимается защитой населения Дальневосточного федерального округа от паводков, которые могут возникнуть в результате повышения уровня воды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал News.ru, председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить ситуаций, когда огонь от лесных пожаров подходит к границам населённых пунктов. Глава кабмина поручил организовать необходимые превентивные мероприятия, чтобы ситуация с лесными пожарами не вышла из-под контроля.