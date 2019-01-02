МЧС советует отбирать у детей гирлянды

Спасатели предостерегли родителей юных россиян от использования их чадами электрических гирлянд, пиротехники и бенгальских огней в отсутствие взрослых. Детям запрещено самостоятельно взрывать хлопушки.
Ведомство предупреждает также о плачевных последствиях самостоятельного изготовления петард, советует покупать фейерверки только в проверенных магазинах и строго следовать инструкции. Если таковой нет — то гражданин имеет право потребовать её у продавца, пишет РИА Новости.
МЧС также рекомендует проверять исправность розеток и гирлянд перед использованием. Запускать салюты необходимо на расстоянии 15−20 метров от зрителей, с подветренной стороны. После шумного развлечения следует убрать тлеющие остатки зарядов.
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