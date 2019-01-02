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МЧС советует отбирать у детей гирлянды

Raimund Mueller/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Спасатели предостерегли родителей юных россиян от использования их чадами электрических гирлянд, пиротехники и бенгальских огней в отсутствие взрослых. Детям запрещено самостоятельно взрывать хлопушки.

Ведомство предупреждает также о плачевных последствиях самостоятельного изготовления петард, советует покупать фейерверки только в проверенных магазинах и строго следовать инструкции. Если таковой нет — то гражданин имеет право потребовать её у продавца, пишет РИА Новости.

МЧС также рекомендует проверять исправность розеток и гирлянд перед использованием. Запускать салюты необходимо на расстоянии 15−20 метров от зрителей, с подветренной стороны. После шумного развлечения следует убрать тлеющие остатки зарядов.

Ранее News.ru сообщал о травмированном пенсионере в Москве. В руке мужчины взорвалась петарда. Врачи диагностировали у 75-летнего пациента травму левой кисти и переломы фаланги пальца со смещением.


#мчс #новыйгод #гирлянды
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