МЧС советует отбирать у детей гирлянды

https://news.ru/storage/news/1a4d24e90e3d64235c3949fbed2b794f/7ae10bd8-cbbd-46a0-a290-a781ae42db9d_850.jpg Raimund Mueller/Global Look Press

Спасатели предостерегли родителей юных россиян от использования их чадами электрических гирлянд, пиротехники и бенгальских огней в отсутствие взрослых. Детям запрещено самостоятельно взрывать хлопушки.

Ведомство предупреждает также о плачевных последствиях самостоятельного изготовления петард, советует покупать фейерверки только в проверенных магазинах и строго следовать инструкции. Если таковой нет — то гражданин имеет право потребовать её у продавца, пишет РИА Новости.

МЧС также рекомендует проверять исправность розеток и гирлянд перед использованием. Запускать салюты необходимо на расстоянии 15−20 метров от зрителей, с подветренной стороны. После шумного развлечения следует убрать тлеющие остатки зарядов.

Ранее News.ru сообщал о травмированном пенсионере в Москве. В руке мужчины взорвалась петарда. Врачи диагностировали у 75-летнего пациента травму левой кисти и переломы фаланги пальца со смещением.