https://static.news.ru/photo/b8e011f2-9aa5-11e9-ac74-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС

Первичные денежные средства из госказны в размере 663 млн рублей, которые направят на финансовую помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области, уже поступили на счет региона, и в ближайшее время будут распределены нуждающимся.

Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на информацию от МЧС РФ.

Эта сумма предназначена для начала первичных социальных выплат в виде разовой финансовой помощи пострадавшим. Это первичный транш, далее, по мере поступлени информации о фактическом ущербе, возможно выделение дополнительных денежных средств, — сказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин прилетел из Японии, где находился на саммите G20, в город Братск Иркутской области, чтобы на месте оценить масштаб разгула паводка и определить реальные шаги по оказанию помощи пострадавшим, писал News.ru.