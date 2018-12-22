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МЧС экстренно предупредило москвичей об ухудшении погоды

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об ожидаемых в столице метели и гололёде. Ведомство порекомендовало москвичам быть особенно внимательными.

Автомобилистам, в частности, посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Наряду с этим необходимо избегать внезапных перестроений и обгонов.

Тех, кто передвигается по улицам пешком, ведомство попросило быть более бдительными, аккуратными и взаимовежливыми.

Ранее News.ru сообщил о том, что в городе 22 декабря ожидается сильный снегопад, заносы на дорогах и гололёд. При этом температура воздуха в столице составит от четырёх до двух градусов мороза, а в Подмосковье — от минус семи до минус двух градусов.


#москва #погода #мчс
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