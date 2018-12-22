МЧС доставит в Москву раненных при взрыве в Северной Осетии

Самолёт МЧС перевезёт в Москву двух пострадавших при взрыве бытового газа в селении Октябрьское в Северной Осетии.
По данным пресс-службы регионального МЧС, борт проведёт санитарно-авиационную эвакуацию 22 декабря после 13:00.
В ведомстве отметили, что раненые нуждаются в высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
В Москву будут доставлены женщина 1991 года рождения и ребенок 2018 года рождения, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что взрыв бытового газа произошёл в частном доме в Северной Осетии. В результате инцидента пострадали четыре человека. Среди них — двое детей.