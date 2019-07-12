https://static.news.ru/photo/881a2d6e-a482-11e9-9b51-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самолёт МЧС России доставит передвижные офисы Сбербанка в пострадавшую от паводка Иркутскую область. Это необходимо для получения местными жителями положенных им выплат.

Два передвижных пункта кассовых операций — офисы Сбербанка на колёсах — будут доставлены в труднодоступные населенные пункты для обеспечения денежными выплатами пострадавших от паводка, — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Силами министерства в Иркутскую область доставляется гуманитарная помощь из разных регионов страны. Всего уже было направлено более 300 тонн грузов.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести.

ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун — там поток воды уносил даже дома.

9 июля в город прибыла военная колонна из 60 единиц специальной тяжёлой и автомобильной техники. Она будет заниматься восстановлением дорог к домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также наращиванием земляного защитного вала, писал News.ru.