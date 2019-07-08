https://static.news.ru/photo/b6c6a878-a193-11e9-968e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Сеть ресторанов быстрого питания признали виновной в нарушении закона о рекламе. Причина открытия дела заключается в том, что McDonald's сообщила о включении соуса в «Маккомбо», хотя его нужно покупать отдельно.

Гражданин, который в мае этого года посетил ресторан быстрого питания «Макдоналдс», расположенный в «Мега Икеа Парнас» <...>. Там он купил обед «Маккомбо Чикен Макнаггетс 6 шт.» за 155 рублей, который, как было указано в рекламном изображении киоска самообслуживания, состоял из напитка, картофеля фри, шести чикен макнаггетсов и соуса. Однако на кассе заявителю пояснили, что соус не входит в стоимость «Маккомбо», — отмечается в сообщении пресс-службы Санкт-Петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Рассмотрев дело, комиссия регионального антимонопольного органа установила в действиях рекламодателя компании СРП (дочерняя компания McDonald's Corporation) нарушение ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе», после чего ему выдали предписание устранить нарушение. Дело передали в УФАС Санкт-Петербурга для назначения административного штрафа, размер которого варьируется от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Российское авторское общество (РАО) подало в суд на сеть ресторанов McDonald's и потребовало штраф в 260 тыс. рублей. Детали дела не освещались.