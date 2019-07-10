https://static.news.ru/photo/88f61b8a-a324-11e9-9611-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что малые дозы антибиотиков, найденные в мясе их бургеров, появились в результате нарушений, допущенных Роскачеством при исследовании образцов.

Мы внимательно изучили полученные от АНО «Роскачество» документы, из которых следует, что при хранении и проведении исследований были допущены различные нарушения ГОСТ,— сообщили РБК в компании.

McDonald's провёл собственное расследование, определил поставщика говяжьих котлет, участвовавших в исследовании, и выяснил, что сырьё этой партии мяса полностью соответствовало стандартам пищевой безопасности.

Как писал News.ru, рестораны McDonald’s в России ежедневно посещают около 500 тысяч детей. По словам гендиректора McDonald’s в России Марка Карены, компания строго соблюдает все нормы по безопасности и предоставляет подробную информацию о содержании продуктов. По его словам, в отечественных ресторанах компании ежегодно проводятся 100 тысяч проверок качества продукции. Он отметил, что за всё время работы McDonald’s в России в заведениях компании не было подтверждённых пищевых отравлений.