https://static.news.ru/photo/5a0ac83a-a4a4-11e9-a0a3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mos.ru

Соединяющий Нахабино и Подольск Московский центральный диаметр (МЦД-2) будет введён в эксплуатацию в конце 2019 — начале 2020 года.

По данным портала мэра и правительства Москвы, длина линии составит 80 км, на ней расположатся 38 станций, 15 из которых будут связаны со станциями метро и МЦК.

Основой для этого диаметра станет уже эксплуатируемая железнодорожная инфраструктура, дополненная новыми станциями, такими как Пенягино, Волоколамская, Марьина Роща, Печатники, Остафьево, Щукинская, Курьяново и Котляково. Благодаря этой линии из Митино можно будет без пересадок добраться до Царицыно, а из Люблино — до станции метро «Войковская», передаёт « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал о том, что первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) будут запущены до конца 2019 года, заявил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони. Линии Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск, по его словам, заработают уже в ноябре.