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Российские власти не намерены ограничивать возможности россиян в интернете. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Выступая на форуме «Территория смыслов», она заверила, что и сама является противником подобных запретов. По её словам, в этой сфере законодателям необходимо действовать «без фанатизма».

Хочу вас заверить, мои молодые друзья, никаких намерений у правительства РФ, у Федерального собрания ограничивать ваши возможности в интернете нет и не будет, — цитирует Матвиенко ТАСС .

Ранее, как писал News.ru, руководитель рабочей группы Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Арина Шарапова предложила рассказывать школьникам о безопасности в интернете. По её мнению, это можно делать в рамках курса ОБЖ.