Матвиенко раскритиковала запрет подарков врачам и учителям

https://news.ru/storage/news/a12e8c7cf9e62ce3291894cce5bf300a/197ffd58-4d3c-4f00-b5ce-1492d0f04aae_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Валентина Матвиенко

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против принятия законопроекта о запрете дарить подарки учителям и врачам. Она назвала эту инициативу избыточной и оскорбительной.

«Если родители хотят подарить конфеты учителю или торт испечь, каким-то образом отблагодарить за его внимание, отношение к детям, в конце концов духи подарить — что здесь плохого?» — поинтересовалась она на пресс-конференции.

Законопроект, который распространяет антикоррупционные стандарты на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления, в Госдуму внесло правительство. Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих.

Ранее News.ru писал о том, что в России может появиться централизованная система сбора ненужных новогодних подарков, которые будут раздаваться малоимущим. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.