Матвиенко раскритиковала запрет подарков врачам и учителям

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против принятия законопроекта о запрете дарить подарки учителям и врачам. Она назвала эту инициативу избыточной и оскорбительной.
«Если родители хотят подарить конфеты учителю или торт испечь, каким-то образом отблагодарить за его внимание, отношение к детям, в конце концов духи подарить — что здесь плохого?» — поинтересовалась она на пресс-конференции.
Законопроект, который распространяет антикоррупционные стандарты на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления, в Госдуму внесло правительство. Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих.
Ранее News.ru писал о том, что в России может появиться централизованная система сбора ненужных новогодних подарков, которые будут раздаваться малоимущим. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.