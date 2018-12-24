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Матвиенко раскритиковала запрет подарков врачам и учителям

Валентина Матвиенко Сергей Булкин/News.ru

Валентина Матвиенко

общество [ версия для печати ]

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против принятия законопроекта о запрете дарить подарки учителям и врачам. Она назвала эту инициативу избыточной и оскорбительной.

«Если родители хотят подарить конфеты учителю или торт испечь, каким-то образом отблагодарить за его внимание, отношение к детям, в конце концов духи подарить — что здесь плохого?» — поинтересовалась она на пресс-конференции.

Законопроект, который распространяет антикоррупционные стандарты на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления, в Госдуму внесло правительство. Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих.

Ранее News.ru писал о том, что в России может появиться централизованная система сбора ненужных новогодних подарков, которые будут раздаваться малоимущим. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.


#коррупция #Матвиенко
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