https://static.news.ru/photo/d985e9d4-a6eb-11e9-a5b7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Предоставление права родителям одного пола усыновлять детей приведёт к вырождению человечества. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на молодёжном форуме «Территория смыслов».

Фундаментальные основы, на мой взгляд, едины: это семья, это дети, это родители. Мы видим, как в последнее время размываются эти основы, подвергаются эрозии, — цитирует Матвиенко ТАСС .

По её словам, в некоторых странах в законодательстве вместо слов «мама» и «папа» используются «родитель номер один» и «родитель номер два». Председатель Совета Федерации считает, что право, которое даётся этими государствами однополым родителям, приведёт в итоге к вырождению человечества.

Ранее News.ru писал, что регистрация однополых браков началась на Тайване. Первая официальная регистрация гомосексуальной пары состоялась утром 24 мая в районе Синьи Тайбэя. В общей сложности заявки на заключение брачного союза подали примерно 300 однополых влюблённых.