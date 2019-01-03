USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent55.07 $ Bitcoin3,875.14 $
МОСКВА-2°C16:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Матвиенко призвала улучшить качество еды в больницах

Валентина Матвиенко Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Валентина Матвиенко

общество [ версия для печати ]

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала улучшить качество еды для пациентов медучреждений.

«Есть больницы, где съедобная, вкусная, нормальная еда. А есть больницы, в которых готовят еду, которую никто есть не может, потому что она дурно пахнет. <…> Больных тоже надо кормить полноценной, правильной, вкусной едой, чтобы потом не выбрасывать все в отходы. Зачем тогда тратить деньги?» — цитирует парламентария АГН «Москва».

Представитель Совфеда также отметила, что российские регионы могут разработать местные нормативные акты на основе петербургского закона о социальном питании.

Ранее Матвиенко рассказала о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия. По её словам, зачастую заключение под стражу нецелесообразно и используется для «психологического давления», чтобы добиться от подсудимого необходимых показаний для следствия, писал News.ru.


#Матвиенко #больницы
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
политика 23:27, 25 декабря 2018
Матвиенко призвала привлечь больше женщин во власть
мнение 16:10, 24 декабря 2018
Матвиенко: необходимо ограничить сроки содержания под стражей
общество 15:37, 24 декабря 2018
Матвиенко раскритиковала запрет подарков врачам и учителям
Лента новостей
общество 16:21
Власти увековечат память погибших в Магнитогорске
в мире 16:19
Киев вновь направит военные суда через Керченский пролив
спорт 16:18
Игрок сборной России Зобнин поймал инфекцию в Таиланде
в мире 16:17
Первый среди равных: экс-глава СБУ хочет возглавить Украину
в мире 16:16
Грузия оказалась на грани эпидемии «свиного гриппа»
Другие новости
общество 16:21
Власти увековечат память погибших в Магнитогорске
общество 16:02
Магнитогорский священник дал обет ради спасения младенца
общество 15:50
Погода в Сочи резко испортится
общество 15:44
Кутиков: Кельми ушёл достаточно рано
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top