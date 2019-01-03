Матвиенко призвала улучшить качество еды в больницах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала улучшить качество еды для пациентов медучреждений.
«Есть больницы, где съедобная, вкусная, нормальная еда. А есть больницы, в которых готовят еду, которую никто есть не может, потому что она дурно пахнет. <…> Больных тоже надо кормить полноценной, правильной, вкусной едой, чтобы потом не выбрасывать все в отходы. Зачем тогда тратить деньги?» — цитирует парламентария АГН «Москва».
Представитель Совфеда также отметила, что российские регионы могут разработать местные нормативные акты на основе петербургского закона о социальном питании.
Ранее Матвиенко рассказала о разработке законопроекта, ограничивающего время содержания под стражей в ходе следствия. По её словам, зачастую заключение под стражу нецелесообразно и используется для «психологического давления», чтобы добиться от подсудимого необходимых показаний для следствия, писал News.ru.